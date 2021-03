Dritter Brand in vier Monaten: Das ist zum Feuer in der Meller Wohnunterkunft bekannt

Dritter Brand in vier Monaten: In der städtischen Unterkunft in der Neuenkirchener Straße ist am frühen Dienstagmorgen erneut ein Feuer ausgebrochen.

Melle. In der städtischen Wohnunterkunft in der Neuenkirchener Straße in Melle-Mitte ist es am Dienstag erneut zu einem Brand gekommen – dem dritten seit Mitte Dezember 2020. Die Polizei ermittelt, während das Haus bis auf Weiteres unbewohnbar ist. Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Was ist passiert? Nach Angaben der Polizei war das Feuer gegen 3 Uhr am frühen Dienstagmorgen vermutlich im Keller des Gebäudes ausgebrochen. Ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes, der seit einigen Wochen in einem mobilen Häus