Vom ZOB in Melle-Mitte über Neuenkirchen nach Bielefeld: Diese Verbindung wird es vorerst nicht geben (Archivfoto).

Michael Hengehold

Melle. In Neuenkirchen wohnen, in Bielefeld studieren oder arbeiten: Die Verbindung scheint optimal. Die Verbindung mit dem öffentlichen Nahverkehr allerdings ist es nicht. Und daran wird sich so schnell auch nichts ändern. Ein Antrag zur Buslinie nach Werther mit Umstiegsmöglichkeit scheiterte jetzt im Meller Ausschuss für Feuerwehr, Sicherheit, Ordnung und Verkehr.

Der Ortsrat Neuenkirchen sprach sich bereits im November 2017 für eine Verbesserung der Busanbindung nach Werther mit Umstiegsmöglichkeit nach Bielefeld und – in der Gegenrichtung - optional mit Anbindung an Melle-Mitte aus. Und auch in den