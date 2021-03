Feuer in der Sozialunterkunft in Melle-Mitte ausgebrochen



NWM-TV

Melle. Mehrere Räume der Sozialunterkunft in Melle-Mitte sind in der Nacht zu Dienstag in Brand geraten. Die Feuerwehr und Polizei sind vor Ort.

Nach ersten Informationen der Polizei wird das Gebäude evakuiert. Die Ursache für den Brand steht noch nicht fest. Bisher gibt es noch keine Erkenntnisse über verletzte Personen. Feuerwehr und Polizei sind vor Ort. NW