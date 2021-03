Feuer in der Sozialunterkunft in Melle-Mitte: Ein Bewohner verletzt



Melle. In einer Sozialunterkunft in Melle-Mitte ist in der Nacht zu Dienstag ein Feuer ausgebrochen. Feuerwehr und Polizei waren vor Ort und brachten die anwesenden Bewohner in Sicherheit. Das Gebäude ist nicht mehr bewohnbar, heißt es von den Ermittlern.

Das Feuer war gegen 3 Uhr in dem Gebäude an der Neuenkirchener Straße ausgebrochen. Ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes habe starke Rauchentwicklung im Keller bemerkt, berichtet eine Polizeisprecherin am Morgen auf Anfrage.Feuerwehr u