Nicht nur weil er sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geleistet hat, stand ein Meller nun vor Gericht (Symbolfoto).

Melle. Fahrlässige Körperverletzung, Unfallflucht, Fahren ohne Führerschein und ein Autorennen mit der Polizei: Die Liste der Verkehrsvergehen eines jungen Mannes aus Bruchmühlen ist lang. Das Amtsgericht Osnabrück stoppt jetzt die Raserei des 19-Jährigen. Er soll vor allem seine Drogensucht in den Griff bekommen.

Was man bei "The Fast and the Furious" im Film sieht, sollte man nicht im wahren Leben ausprobieren. Vor Amtsgericht Osnabrück musste sich am Montag ein mittlerweile 19-Jähriger aus Melle-Bruchmühlen wegen mehrerer Verkehrsvergehen verantwo