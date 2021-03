Dr. William Pollmann ist Schulleiter am Gymnasium Melle.

Stefan Gelhot

Melle. Fast der komplette Abiturjahrgang des Meller Gymnasiums ist in Quarantäne, bis zum Beginn der Abiturprüfungen werden die Schüler des 13. Jahrgangs nicht mehr in die Schule kommen. Welchen Einfluss hat das auf die Prüfungsvorbereitungen?

Vier Corona-Fälle gibt es aktuell am Gymnasium in Melle. Drei der betroffenen Schüler gehören dem Abiturjahrgang an, mehr als 80 Schüler der Jahrgangsstufe 13 sind in Quarantäne. Am Donnerstag war bekannt geworden, dass sich eine