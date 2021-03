Senior in Melle gefangen: Es brennt und der Treppenlift geht nicht

Flammen waren am Montagmorgen bei einem Brand in Altenmelle von außen nicht zu sehen.

Michael Hengehold

Melle. Am Montagmorgen gegen halb zehn ist die Feuerwehr zu einem Einsatz an der Nachtigallenstraße ausgerückt. Dort brannte es in einem Einfamilienhaus.

Um kurz vor halb zehn wurde ein älteres Ehepaar auf den Saunabrand in seinem Haus an der Nachtigallenstraße aufmerksam. Der Mann hielt sich im Keller auf, als er die Rauchentwicklung bemerkte. Offenbar hatte er die Sauna versehentlich einge