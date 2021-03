Flammen waren am Montagmorgen bei einem Brand in Altenmelle von außen nicht zu sehen.

Michael Hengehold

Melle. Am Montagmorgen gegen halb zehn ist die Feuerwehr zu einem Einsatz an der Nachtigallenstraße ausgerückt. Dort brannte es in einem Einfamilienhaus.

Genauere Informationen zu dem Geschehen liegen noch nicht vor. Flammen aus dem Klinkerbau heraus waren von außen nicht zu sehen. Laut einer Twittermitteilung der Feuerwehr Melle handelte es sich um einen Saunabrand. "Person aus verrauchtem