Fast der komplette Abijahrgang am Gymnasium Melle in Quarantäne

Im Abiturjahrgang des Meller Gymnasiums gibt es mehrere Corona-Fälle.

Karsten Grosser

Melle. Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Fälle am Gymnasium Melle hat sich am Wochenende erhöht. Mittlerweile wurde für nahezu den kompletten Abiturjahrgang Quarantäne angeordnet.

Wie das Gymnasium in einem Schreiben an die Schüler am Sonntag mitteilte, sei bei zwei weiteren Schülern eine Infektion mit dem Coronavirus festgestellt worden. Nach Informationen unserer Redaktion gehören die Schüler dem 13. Jahrgang an, s