Anbau, mehr Plätze, neue Küche: Das tut sich im Weberhaus in Melle

Das Weberhaus wird um einen 110 Quadratmeter großen Anbau erweitert. Pächterin Katrin Topalli freut sich auf die baldige Fertigstellung.

Simone Grawe

Melle. Das Weberhaus hat sich als Ausflugslokal, Restaurant und Eventlocation etabliert. Das im Sommer 2017 eröffnete Gebäude mit seiner imposanten Blockhaus-Architektur hat sich zu einem attraktiven Ausflugsziel in den Meller Bergen entwickelt. Jetzt wird die Anlage um einem Anbau erweitert. Was ist noch geplant?

"Wir haben die Zeit des Lockdown sinnvoll genutzt", betont Katrin Topalli, die mit ihrem Mann Flamur seit drei Jahren das Restaurant am Fuße der Diedrichsburg betreibt. So herrscht seit der coronabedingten Schließung am 2. Novembe