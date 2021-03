In Markendorf blockierten Bäume die Straße.

Freiwillige Feuerwehr Melle

Melle. Melle ist glimpflich davongekommen. Sturmtief "Klaus" hat nicht so große Schäden angerichtet, wie zunächst befürchtet. Am Donnerstag rückten Meller Feuerwehren fünf Mal zu Sturmeinsätzen aus, am Freitagnachmittag ein Mal.

Wie Nils Hoyermann, Pressesprecher der Meller Feuerwehren, am Freitagnachmittag mitteilte, wurden die Feuerwehren in unterschiedlichen Stadtteilen alarmiert, weil Bäume und Äste Straßen und Hauseinfahrten blockierten. Menschen kamen bei den