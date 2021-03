An der Hecke am Kindergarten St. Ursula Wellingholzhausen hängen diese süßen Monsterbilder.

Michael Hengehold

Melle/Wellingholzhausen. Die Kindergärten St. Marien in Melle-Mitte und St. Ursula in Wellingholzhausen haben die Ergebnisse des Massentests vorliegen. Zwar hat sich die Zahl der Infizierten leicht erhöht, aber in Wellingholzhausen wurde der Betrieb in Teilen wieder aufgenommen, St. Marien wird folgen.

"Alle Tests waren negativ", berichtet Ulrike Eickmeyer als Leiterin der Kita St. Marien am Donnerstag auf Anfrage. Vor genau einer Woche waren 118 Menschen im Kiga St. Ursula getestet worden, darunter 14 aus der Meller Einrichtung. In der K