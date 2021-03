Mehrere Schüler in Melle positiv auf das Coronavirus getestet

Am Gymnasium Melle sowie an der IGS Melle wurden Schüler positiv auf das Coronavirus getestet. (Symbolfoto)

imago images/Christian Ohde

Melle. Am Gymnasium Melle sowie an der Integrierten Gesamtschule Melle (IGS) haben sich mehrere Schüler des 13. Jahrgangs mit dem Coronavirus infiziert. Dutzende Schüler wurden in Quarantäne geschickt.

Nach Angaben von William Pollmann, Schulleiter des Gymnasiums Melle, wurde eine Schülerin des 13. Jahrgangs, der in diesem Jahr sein Abitur macht, positiv auf das Virus getestet. Das Ergebnis des positiven Befundes sei am Donnerstag bekannt