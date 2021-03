Totes Bienenvolk in Melle: Will jemand die Imkerinnen vertreiben?

Vor dem Abtransport schauen (von links) Elena Vogt, Merlin (5) und Amon (3) noch einmal in den Bienenkasten.

Norbert Wiegand

Melle. Ein trauriger Anblick bot sich Imkerin Gudrun Tiemeier, als sie ihren Bienenstand an einem Bakumer Feldweg kontrollierte: Das ganze Volk saß in Traubenform tot im Kasten. Was steckt hinter diesem traurigen Vorfall, wer ist dafür verantwortlich?

Die betroffenen Bienenstände standen an einem Feldweg, der (aus Richtung Melle kommend) hinter der Bahnschranke von der Oldendorfer Straße rechts abzweigt.„Da der Deckel des Bienenkastens falsch aufgesetzt und außerdem beschädigt war, muss