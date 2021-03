Pfau Dieter und die anderen Bewohner im Tierpark Herford können Besucher ab Samstag, 13. März, wieder in Augenschein nehmen.

Tierpark Herford

Herford. Das lange Warten hat ein Ende: Erstmals in diesem Jahr öffnet der Tierpark Herford an diesem Samstag, 13. März, wieder seine Türen. Neben Änderungen am Eingangsbereich und an den Anlagen bekommen Besucher auch den ein oder anderen neuen Bewohner zu Gesicht.

Wie aus einer Mitteilung des Tierparks Herford hervorgeht, gab es in jüngster Zeit gleich mehrfach Grund zur Freude. Seit Ende Januar ist etwa Zwergesel Karl-Heinz eines der jüngsten Mitglieder des Tierparks. Mittlerweile, heißt es in dem S