An diesem Ort in Melle wurde ein sagenhaftes Mädchen erdolcht

Die Bifurkation in Gesmold von oben.

Stefan Gelhot

Gesmold. "Melle von oben" – die Bilder dieser Fotoreihe geben eine neue Perspektive auf Melle. Wer aus dem Grönegau stammt, erkennt diesen Ort nicht nur sofort, sondern war mit Sicherheit auch schon dort. Oder? Aber kennen Sie auch die sagenhafte Geschichte, die sich darum rankt?

Die Sage von der Hasegabelung spielt an der Bifurkation im Meller Stadtteil Gesmold und handelt von einem Mädchen, das einst in der Küche der Krusemühle in Gesmold arbeitete. Eines Tages machte ein Ritter von der Holter Burg Rast in ebenjen