In diesen Geschäften in Melle ist Einkaufen mit Termin möglich

Beim Schuhhaus Heller in Melle wird in den Fenstern auf die Möglichkeit von Click & Meet hingewiesen.

Stefan Gelhot

Melle. Seit Montag, 8. März können Schuhe, Hosen und Co. wieder vor Ort in den Geschäften anprobiert und gekauft werden. Wir zeigen Ihnen, welche Geschäfte in Melle beim Termin-Shopping mitmachen.

Anrufen, Mail schreiben oder online einen Termin vereinbaren: Seit Montag, 8. März, können Kunden wieder in den Meller Geschäften vor Ort shoppen gehen und sich beraten lassen. Zwischen 15 und 60 Minuten haben Kunden in der Regel Zeit. In d