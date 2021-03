Poffertjes, Lakritze und Co.: Findet der Hollandmarkt in Bruchmühlen 2021 statt?

Lakritze und andere Süßigkeiten sind beim Hollandmarkt in Bruchmühlen besonders gefragt.

Christina Wiesmann

Bruchmühlen. Das traditionelle „Frühlingserwachen“, der erste verkaufsoffene Sonntag in Bruchmühlen, ist dieses Jahr coronabedingt ins Wasser gefallen. Dafür soll der Hollandmarkt im Juni für mehr Abwechslung sorgen.

Offene Geschäfte bei strahlendem Sonnenschein und milden Temperaturen – so oder zumindest so ähnlich dürften sich Kunden und Geschäftsleute den ersten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres vorstellen, der normalerweise Anfang März in Bruchmühl