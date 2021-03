Ein Trauerschwan auf der Else in Melle.

Jutta Dutton

Melle. Nimmt man die Zahl der eingereichten Bilder, so gehören Vögel zu den beliebtesten Motiven der Meller Hobbyfotografen. Störche, Kraniche, Singvögel und auch ein Trauerschwan zieren unsere Galerie mit den besten Tierfotos der vergangenen Wochen. Vor allem ein Leser hat genau im richtigen Moment abgedrückt.

Auf der Else nahe des Freibads in Melle-Mitte beobachtete Jutta Dutton jüngst einen Trauerschwan. "Vielleicht ist das eine Meldung wert", schrieb sie zu ihrem Foto. Und in der Tat: Der schwarze Vogel machte Eindruck. Jutta