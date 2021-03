Einkaufen mit Termin: So lief der Start in der Stadt Melle

„Wir sind für Sie da": Am Montag durften Kunden in Melle wieder persönlich in den Geschäften einkaufen gehen.

Stefan Gelhot

Melle. Anrufen, E-Mail schreiben oder online einen Termin vereinbaren: Seit Montag dürfen in Melle Kunden wieder persönlich in den Geschäften einkaufen gehen. Wie lief der Start und was müssen Interessierte beachten?

Nach wochenlangem Warten dürfen Kunden seit heute wieder deutschlandweit shoppen gehen. Das sogenannte „Click and meet“-Konzept, zu Deutsch: „Klicken und treffen“, macht es möglich. Das Prinzip ist ganz simpel: Per Telefon, E-Mail, WhatsApp