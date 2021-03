Die Polizei meldet einen Einbruch aus Melle-Westerhausen. Einbrecher haben dort einen Tresor aus der Postfiliale gestohlen.

Friso Gentsch/dpa

Melle. Auch in Zeiten der Corona-Pandemie machen Einbrecher und Diebe keine Pause. Das zeigte sich bei einem dreisten Einbruch in die Postfiliale in Melle-Westerhausen.

In der Nacht zum vergangenen Samstag kam es nach Angaben der Polizei an der Osnabrücker Straße 199 in Westerhausen zum Einbruch in eine Postfiliale. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt durch eine Automatiktür