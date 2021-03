Unmut am Meller Krankenhaus wegen Impfreihenfolge

Bei einigen Mitarbeitern des CKM soll es Unmut über die Impfreihenfolge gegeben haben (Symbolbild).

dpa/Federico Gambarini

Melle. Am Christlichen Klinikum Melle (CKM) hat es Diskussionen darüber gegeben, ob die richtige Reihenfolge bei den Impfungen im Krankenhaus eingehalten wurde. Mitarbeiter unterzeichneten ein Beschwerdebrief, die Krankenhausleitung versichert, das Vorgehen sei korrekt gewesen.

„Gemeinsam gegen Corona“ war auf der Webseite des CKM zu lesen, dann: „In diesen Tagen halten wir zusammen, indem wir auseinander rücken.“ Doch eine am Krankenhaus beschäftigte Person behauptet, mit dem Zusammenhalt in der Klinik sei es so