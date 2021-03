Wo sind in Wellingholzhausen neuralgische Punkte im Straßenverkehr?

Wird von Autofahrern häufig zu spät gesehen: Die Bedarfsampel an der Einmündung Schützenstraße soll zusätzliche Blinklichter erhalten.

Petra Ropers

Wellingholzhausen. Was blinkt, wird schneller gesehen. Diese Erkenntnis soll künftig in Wellingholzhausen für mehr Sicherheit beim Überqueren der Dissener Straße sorgen: Für die Ampelanlage an der Einmündung Schützenstraße fordert der Ortsrat zusätzlich blinkende Warnlichter.

Der Durchgangsverkehr in Wellingholzhausen nimmt immer weiter zu – und mit ihm steigen die Gefahren insbesondere für Schulkinder. Zwar steht an der Dissener Straße/Schützenstraße für alle Fußgänger eine Bedarfsampel. Deren Lichtsignal wird