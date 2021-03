Lkw-Verkehr in Wellingholzhausen nimmt zu – und was ist mit der Ortskernentlastungsstraße?

Der Lkw-Verkehr nimmt immer weiter zu. Zur Ortsumgehung gibt es für den Ortsrat deshalb keine Alternative. Foto: Petra Ropers

Wellingholzhausen. Seit zehn Jahren ist sie Dauerthema in Wellingholzhausen. Und noch immer ist in Sachen Ortskernentlastungsstraße kein Ende abzusehen. Den derzeitigen Sachstand stellte Stadtbaurat Frithjof Look dem Ortsrat in seiner Online-Sitzung vor.

Im Juni sind es genau zehn Jahre, seit der Stadtrat den Beschluss zur Aufstellung eines Bebauungsplanes für eine Ortskernentlastungsstraße um Wellingholzhausen fasste. Es folgte die frühzeitige Beteiligung in 2013, zwei Jahre später die for