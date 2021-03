Die Ermittlungskommission in Bünde konnte die Serie um die zerstochenen Reifen in einem Wohngebiet aufklären. Das ist bereits ihr zweiter Erfolg.

Michael Gründel

Bünde. Die Ermittlungskommission in Bünde, die für die Aufklärung der Serie an Sachbeschädigungen und Bränden eingerichtet wurde, kann den zweiten Erfolg verbuchen. Nachdem bereits ein Tatverdächtiger nach den jüngsten Sachbeschädigungen am Rathaus festgenommen wurde, konnte nun die Serie um die zerstochenen Reifen in einem Bünder Wohngebiet geklärt werden.

30 Sachbeschädigungen an Autos wurden am Wochenende um den 20. und 21. Februar an der Paul-Schneider-Straße in Bünde festgestellt. In den Tatverdacht geriet ein 37-jähriger Bünder, der in der Nähe des Tatortes wohnt, gab die Polizei jetzt b