Wie kann der Marktplatz umgestaltet werden? Die Funktionen Aufenthaltsqualität, Parken und Außengastronomie spielen dabei eine entscheidende Rolle.

Simone Grawe

Melle. Neues Spiel, neues Glück: So könnte das Motto für den Marktplatz in Melle lauten. Erste Planungen für eine Umgestaltung gab es schon 2018. Passiert ist jedoch nichts. Nun also ein zweiter Anlauf: Stadtbaurat Frithjof Look möchte eine neue Planungswerkstatt initiieren, um das Projekt innerhalb der nächsten zwei Jahre zumindest planerisch zum Abschluss zu bringen. Der Ortsrat Melle-Mitte stimmte dem zu.

Einen Marktplatz so zu gestalten, dass alle damit glücklich sind, ist für Planer eine große Herausforderung. Die einen möchten viele Parkplätze, um zum Einkaufen nicht so weit laufen zu müssen. Die anderen wünschen sich gemütliche Plätze zu