Zwei Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß von Pkw und Sprinter in Melle

Polizei und Rettungskräfte sind noch vor Ort, die Wellingholzhausenser Straße ist gesperrt.

Simone Grawe

Wellingholzhausen. Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Wellingholzhausener Straße sind zwei Personen schwerst verletzt worden. Ein SUV und ein Sprinter eines Zustelldienstes sind etwa auf der Hälfte der Strecke zwischen dem Hotel Melle und Wellingholzhausen zusammengeprallt. Die Straße ist komplett gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall auf der Höhe des Baumschulenwegs an der Wellingholzhausener Straße. Der Sprinter wurde bei der Kollision in den Graben geschleudert. Auch der SUV wurde durch die Wucht des Aufpralles in d