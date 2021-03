Die Kita St. Marien ist einer von zwei Meller Kindergärten, in denen Corona nachgewiesen wurde.

Kirsten Muck

Melle/Wellingholzhausen. In zwei Meller Kindergärten ist es zu Corona-Ausbrüchen, auch der britischen Mutante, gekommen. Der Kindergarten St. Ursula in Wellingholzhausen ist nun komplett geschlossen. In der Kita St. Marien in Melle-Mitte ist die Krippengruppe dicht. Unmut kam am Donnerstagmorgen auf, als Eltern mit kleinen Kindern bei kühlen Temperaturen draußen in der Schlange standen, die Massentestung aber erst mit Verspätung begann. Dafür gab es allerdings einen Grund.

In der Krippengruppe im Familienzentrum St. Marien am Schürenkamp hat es einen Fall gegeben, bestätigt Ulrike Eickmeyer auf Anfrage unserer Redaktion. Ob es sich dabei um ein Kind oder eine Erwachsene handelt, wollte die Leiterin nich