Verschenken statt auf den Müll werfen: In der Sammelkiste von Elisabeth Lause-Siebart ist so manche noch nützliche Überraschung zu finden.

Norbert Wiegand

Melle. Manche haben etwas übrig, andere können es gebrauchen. Für genau diese Fälle hat Elisabeth Lause-Siebart in ihrer Eickener Naturheilpraxis seit fünf Jahren eine Kiste stehen, in die immer etwas hineinkommt, was von anderen mitgenommen wird. Das sorgt für Freude und ist obendrein ein kleiner Beitrag zum Klimaschutz.

In dieser Kiste hinterlegen Patienten Zeitschriften, Bücher, Dekoteile oder Pflanzen – je nach Jahreszeit im Wechsel. Alles was zum Wegschmeißen zu schade ist. „Es ist immer schön zu sehen, dass aussortierte Gegenstände wieder einen Abnehme