Kam per Post heile zurück: Die gestohlene, noch originalverpackte Kaffeemaschine vom Hof Krystosek in Neuenkirchen.

Uwe Krystosek

Neuenkirchen. Die Kaffeemaschine, die vor gut zwei Wochen aus einer Diele des Hof Krystosek in Neuenkirchen gestohlen wurde, ist wieder da. Ein Paketbote hatte das gute Stück am Mittwoch am Hof abgestellt. Als Betreiber Uwe Krystosek die verpackte Sendung anschließend öffnet, traut er kaum seinen Augen. „Da war ich schon überrascht“, sagt er auf Nachfrage unserer Redaktion.

Denn die kuriose Wendung im Fall der gestohlenen Kaffeemaschine hat eine noch kuriosere Vorgeschichte: Ein Fahrradfahrer hatte am Samstag, 20 Februar, um 17.38 Uhr die Diele des Hofes betreten, die rund um die Uhr geöffnet ist. An einem Get