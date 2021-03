Sabine Knabe-Vieler meint, Frauen müssten sich unabhängiger machen – in allen Lebensbereichen. Immobilienmaklerin Sabine Knabe-Vieler

Stefan Gelhot

Melle. Reine Frauenteams trifft man in der Regel in den klassischen Frauenberufen, im Friseurhandwerk, in den Kitas. Aber in einem Maklerbüro? Bei Sabine Knabe-Vieler in Melle ist das so. In ihrem Unternehmen geben Frauen den Ton an. Warum das so ist und was Frauen tun müssen, um in Unternehmen in Führung zu gehen, haben wir sie zum Weltfrauentag am 8. März gefragt.

Frau Knabe-Vieler, in Ihrem Unternehmen vermarkten nur Frauen Immobilien. Wie kam es dazu? Das ist über die Jahre so entstanden, also ein Zufall. Ich habe zu keinem Zeitpunkt den Gedanken gehabt, dass ich nur mit Frauen zusammenarbeite