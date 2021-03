So steht es um die städtische Wohnunterkunft in Melle-Mitte

Die städtische Wohnunterkunft in Melle-Mitte sorgte zuletzt mit zwei Bränden an und im Gebäude für Aufsehen.

André Pottebaum

Melle. Die städtische Wohnunterkunft in Melle-Mitte sorgte jüngst mit zwei Bränden für Schlagzeilen. Nachbarn und Anwohnern ist die Unterkunft schon länger ein Dorn im Auge. Und auch um das Gebäude ist es zumindest optisch nicht sonderlich gut bestellt.

Löcher in den Wänden, verdreckte Bäder, fehlendes Licht und eine Waschmaschine, die schon länger nicht mehr zu gebrauchen ist: Bilder, die dieser Redaktion vorliegen und aus der städtischen Wohnunterkunft in der Neuenkirchener Straße in Mel