Bessere Sicht an zentraler Kreuzung in Riemsloh

Abriss erfolgt: Das Ortsbild von Riemsloh wird an der Ecke Krukumer Straße/Riemsloher Straße aufgewertet.

Norbert Wiegand

Riemsloh. Die Vorstellung des neuen Stadtbaurates in der virtuellen Ortsratssitzung am Montagabend nutzte CDU-Fraktionssprecher Heinrich Buddenberg, eine Forderung an Frithjof Look zu richten: Die Stadt solle die Schaffung von 30 neuen Bauplätzen für Familien in Riemsloh unterstützen.

„Wir müssen mit zusätzlichen Versiegelungen schonend umgehen und landwirtschaftliche Flächen sind heute weniger verfügbar als in der Vergangenheit“, ging Look auf mögliche Hindernisse ein. Der Stadtbaurat ließ aber keinen Zweifel daran, das