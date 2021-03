Baumfällungen in Melle: Grüne schalten Landtag ein

Auch zwischen Schiplage-St. Annen und Wallenbrück wurden in Melle zu Beginn des Jahres Bäume gefällt.

Michael Hengehold

Melle. Gut 20 Fällungen von Alleebäumen an Landesstraßen rund um Melle haben die Grünen in letzter Zeit gezählt. Die meisten seien noch in Ordnung gewesen, finden sie und haben den Landtag eingeschaltet. Nun hat die Landesregierung geantwortet.

„Die meisten waren noch in gutem Zustand. Von daher sind die Fällungen für uns nicht nachvollziehbar", erläutert Silke Meier, stellvertretende Fraktionsvorsitzende und Bürgermeister-Kandidatin der Grünen. Sie habe "die große Sorge, dass die