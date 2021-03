Warum in Melle einzelne Bäume gegen den Klimawandel demonstrieren

Geben den Bäumen eine Stimme: Linda Meiners, Julia Auf dem Berge und Katja Rasmus von "Melle for Future".

Petra Ropers

Melle. Kahle Flächen, lichte Kronen und massiver Schädlingsbefall: Dem Wald geht es so schlecht wie nie zuvor. Im Grönegau lässt „Melle for Future“ deshalb jetzt die Bäume selbst demonstrieren. Mit Plakaten an belebten Wanderwegen rufen sie eindringlich um Hilfe.

„Ich gehöre zur Risikogruppe“, mahnt ein Baum am Sonnenweg nahe des Weberhauses in Anlehnung an die allgegenwärtige Corona-Formulierung. „Wasser! Ich habe Durst“, stöhnt ein anderer. Tatsächlich ergab die Waldzustandserhebung für 2020 laut