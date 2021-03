Die Arbeiten für die Glasfaseranschlüsse sollen in Teilen der Meller Innenstadt noch in diesem Monat starten.

Jan Woitas/dpa

Melle. Der Breitbandausbau in Melle nimmt Fahrt auf. Noch in diesem Monat beginnt das Unternehmen Glasfaser Nordwest mit dem Bau eines Glasfasernetzes. Bis Anfang des kommenden Jahres sollen 3200 Haushalte und Unternehmensstandort mit modernen FTTH-Anschlüssen (Fiber to the Home) versorgt sein.

Glasfaser Nordwest, ein Gemeinschaftsunternehmen der Telekom und dem Energieversorger EWE, nimmt noch im März die Arbeiten für den Glasfaserausbau in Melle, teilt das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit. Das Infrastrukturprojekt möcht