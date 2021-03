Warum ein Kaffeemaschinen-Klau in Melle für dieses neue Schild gesorgt hat

In fünf Sprachen weist das Hinweisschild auf den videoüberwachten Hof von Uwe Krystosek hin.

Simone Grawe

Neuenkirchen. Bierchen trinken, Fernsehen schauen und eine nagelneue Kaffeemaschine klauen: Hat die Meller Polizei inzwischen den Dieb ermitteln können, der auf dem Hof Krystosek lange Finger gemacht hat und dabei gefilmt wurde?

Das war schon ein kurioser Vorfall, der sich am Samstag vor einer Woche auf dem Reiterhof an der Straße "Zum Hagen" abspielte. Ein Fahrradfahrer betritt um 17.38 Uhr die Diele, bedient sich am Getränkeautomaten, zieht ein Bierchen, schaut k