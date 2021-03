Zu schnell gefahren: 39-jähriger Meller bei Unfall in Spenge leicht verletzt

Mehrere Verkehrsschilder demoliert und mehrfach überschlagen: Der Renault des 39-jährigen Mellers überschlug sich mehrfach.

Polizei Herford

Melle/Spenge. Ein 39-jähriger Autofahrer aus Melle ist am Sonntagnachmittag bei einem Unfall in Spenge leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte der Fahrer Alkohol getrunken, bevor er sich an das Steuer setzte.

Nach Angaben der Kreispolizeibehörde Herford passierte der Unfall an der Kreuzung Neuenkirchener Straße / Warmenaustraße in Spenge. Demnach war der 39-Jährige aus Melle mit seinem Renault über die Neuenkirchener Straße in Fahrtrichtung Wall