In der St. Petrikirche übergab Ralf Meister die Osterkerzen an Vertreter der Kirchengemeinden St. Petri und Paulus.

Simone Grawe

Melle. Unterwegs auf 18 Tagestouren in gut 100 Kirchengemeinden und kirchlichen Einrichtungen: Auf seiner vorösterlichen Rundreise durch die Landeskirche Hannover machte Landesbischof Ralf Meister am Sonntag Station an zwei Kirchen in Melle. Als Überbringer von Osterkerzen stellte er sich als "Bischof to go" vor.

In der Passionszeit bis Ende März besucht Ralf Meister mit seinem E-Auto Kirchengemeinden der Landeskirche, um bei gut 100 Kurzbesuchen persönlich Osterkerzen zu übergeben. Normalerweise meldet der Landesbischof seine Besuche stets ein halb