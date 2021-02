Wer hat am Montag in Melle auf eine 17-jährige Joggerin geschossen? Die Ermittlungen der Polizei dauern an (Symbolbild).

dpa/Jörg Wagner

Melle. Wer hat am Montagnachmittag in den Meller Bergen auf eine 17-jährige Joggerin geschossen? Nach der Berichterstattung in unserer Zeitung sind bei der Polizei zahlreiche Hinweise eingegangen. Das teilte ein Polizeisprecher am Freitag auf Nachfrage mit.

Die 17-Jährige war am Montag im einem Waldstück westlich der Bergstraße unweit der Aussichtsplattform "Mellevue" unterwegs, als sie plötzlich ein Zwicken in der linken Wade verspürte. Sie lief zunächst weiter, suchte aber später einen Arzt