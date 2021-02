Sand aus der Sahara sorgt für außergewöhnliche Sonnenuntergänge in Melle

Ein besonderer Sonnenuntergang in Melle.

Astrid Kienker

Melle. Der aus der Ferne hierher gewehte Saharasand hat in Melle für einige ganz besondere Sonnenauf- und -untergänge gesorgt. Einen dieser Sonnenuntergänge hat Leserin Astrid Kienker fotografiert.

Am Mittwoch ging der Familienhund der Kienkers nochmal zum Planschen in die temporäre Blänke auf dem Feld neben dem Haus in Melle. Im Hintergrund ging die Sonne langsam unter. Und Astrid Kienker sah sehr deutlich die abweichende Färbung des