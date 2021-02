QR-Code per E-Mail: So buchen Sie Termine für die Kfz-Zulassung in Melle online

Neuer Service in der Kfz-Zulassungsstelle im Stadthaus am Schürenkamp: Termine können ab Montag online vereinbart werden. Heike Bumhoffer, Andreas Sturm und Lara Hemken (von links) freuen sich, den neuen Service anbieten zu können.

Simone Grawe

Melle. Weniger Wartezeiten für die Kunden, effektiveres Arbeiten des Dienstleisters: Das erhofft sich die Stadt mit einem neuen Service-Angebot, das am Montag, 1. März, an den Start geht. Im Stadthaus am Schürenkamp können Termine in der Kfz-Zulassungsstelle jetzt auch online gebucht werden.

"Die Kollegen sind schon ganz heiß auf das neue System", erklärt Andreas Sturm, nachdem die Mitarbeiter der Zulassungsstelle und aus dem Bürgeramt auf das neue System geschult worden sind: "Die Vorteile überwiegen kann klar, und wir freuen