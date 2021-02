Brände, kaputte Reifen, eingeworfene Scheiben: Was ist da los in Bünde?

In Bünde zerstörte ein Brand die Raumcontainer der DRK-Kita Krempoli, die dort aufgestellt wurden, nachdem ein Dachstuhlbrand das Gebäude der Kita Ende Oktober zerstört hatte.

Stella Blümke

Bünde. Seit dem vergangenen Herbst ist es in Bünde gehäuft zu Sachbeschädigungen und Brandstiftungen gekommen. Scheiben von Geschäften, öffentlichen Gebäuden und Autos wurden eingeschlagen, es brannte an Kita und Hauptschule. Nun nahm die Ermittlungskommission einen Tatverdächtigen fest. Ist er auch für eine Reihe weiterer Brandstiftungen verantwortlich?

Allein in den vergangenen Tagen kam es in Bünde zu zwei Bränden sowie zu Sachbeschädigungen am Rathaus und an mehr als 20 Autos. Damit erreichte eine Serie von Straftaten, die bereits seit Herbst Bünde in Atem hält, ihren Höhepunkt. Zunächs