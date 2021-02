So werden die Stellplätze für Wohnmobile in Melle aufgehübscht

Nicht sehr einladend präsentieren sich derzeit die Wohnmobil-Stellplätze an der Straße „Am Wellenbad“.

Petra Ropers

Melle. Die vorhandenen Stellplätze für Wohnmobile an der Straße „Am Wellenbad“ in Melle sollen zeitnah mit Rasengittersteinen befestigt werden. Gleichzeitig sollen Stellplätze mit Ver- und Entsorgungseinrichtungen in die Planungen zum Förderprogramm „Grönenbergpark“ integriert werden: Mit diesem Beschluss folgte der Ausschuss für Kultur, Tourismus und Marketing einem Antrag von Bündnis 90/Die Grünen.

Schon der Ortsrat Melle-Mitte hatte sich einstimmig für die zweigeteilte Lösung ausgesprochen. Die Verwaltung beschäftigte sich zwischenzeitlich mit möglichen Szenarien für den jetzigen Standort. Demnach schlüge nach Kostenschätzungen des T