Im Drive-In Corona-Kraftfahrertestzentrum auf dem Gelände des Logistikunternehmens Waldbach dauert ein Schnelltest eine viertel Stunde.

Simone Grawe

Riemsloh. Mit dem Auto vorfahren, Abstrich machen lassen und nach 15 Minuten Gewissheit: Seit dem 15. Januar ist das Corona-Testzentrum als Drive-In am Standort der Firma Waldbach in Riemsloh am Start. Wie ist das Angebot angelaufen? Geschäftsführer Björn Waldbach gibt Antworten.

Das von dem Logistikunternehmen Waldbach und der Fahrschule Höcker aus Bünde entwickelte Konzept hat sich nach Worten des Geschäftsführers "gut etabliert". So führen die eigens geschulten Mitarbeiter im Durchschnitt 50 bis 60 Testungen am T