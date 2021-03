70 Jahre verheiratet: Meller Paar erinnert sich an den Moment des Verliebens

Sieben Jahrzehnte sind Angelika und Josef Niermann miteinander verheiratet.

Norbert Wiegand

Melle. 70 Jahre verheiratet, das schaffen nur wenige Paare. Doch Angelika und Josef Niermann aus Melle gehören zu den wenigen, die diesen außergewöhnlichen Hochzeitstag feiern können. Am 7. März 1941 gaben sie sich das Ja-Wort.

Den außergewöhnlich seltenen Hochzeitstag, der als Gnaden- oder Platinhochzeit bezeichnet wird, feiert das Paar am Sonntag in seinem Haus am Altenmeller Wievenesch 28 nur im engsten Familienkreis. Zum Auftakt hält dort Pastor Wehrmeyer eine