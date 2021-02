Die Waldschänke in Wellingholzhausen ist zu einem Großteil mit Efeu bewachsen.

Karsten Grosser

Wellingholzhausen. Die "Waldschänke" in Wellingholzhausen zählt zu den besten Feinschmecker-Adressen in Melle. Das das so ist, dafür haben Alexander Bachmann und Olaf Wille gesorgt. Gastronomie ist ihre Leidenschaft, schon seit fast einem Vierteljahrhundert. Eine Geschichte mit Aufs und Abs.

Bevor sich die Dissener Straße kurvenreich durch die Noller Schlucht schlängelt, fällt der Blick auf ein wildromantisches Anwesen. Die „Waldschänke“. Ein Haus mit einer langen Tradition seit 1880. Und ein Haus, das Ende des vergangenen Jahr