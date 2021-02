Für immer vereint sind diese beiden Bäume in Wellingholzhausen.

Hermann Heidenescher

Wellingholzhausen. So etwas sieht man im Wald nicht allzu oft: Zwei Bäume, die miteinander verwachsen sind. In diesem Fall sind es eine Buche und eine Esche, die in Wellingholzhausen den Bund fürs Leben eingegangen sind. Entdeckt und fotografiert hat sie Leser Hermann Heidenescher.

Der Förster hatte eine Buche und Esche zum Fällen markiert, berichtet Heidenescher. Doch der Maschinist des Harvesters hatte ein Einsehen mit den Bäumen, die so für die Ewigkeit zusammengewachsen sind. Er schnitt sie etwas höher ab. Der L