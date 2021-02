Für die Osterferien können Kinder zur Betreuung angemeldet werden.

Melle. Grundschulkinder berufstätiger Eltern in Melle sollen auch in diesem Jahr in den Osterferien in Melle betreut werden. Anmeldungen sind bis zum 8. März beim Familienbüro der Stadt möglich.

Das geht aus einer Mitteilung der Stadt Melle hervor. Demnach soll die Ferienbetreuung in der Grönenbergschule in Melle-Mitte vom 29. März bis zum 9. April zwischen 7.30 und 16 Uhr beziehungsweise alternativ bis 14 Uhr angeboten werden. In