Weltgebetstag: Gottesdienste auch in den Kirchen in Melle

In der St. Bartholomäuskirche in Wellingholzhausen ist ein Stand mit Informationen zum Weltgebetstag aufgebaut

Uschi Kemena

Melle. Am Weltgebetstag der Frauen finden in den Meller Kirchengemeinden wieder eine Reihe von Gottesdiensten statt. Jedes Jahr wird der Gottesdienst von anderen Frauen aus anderen Ländern vorbereitet, in diesem Jahr ist es das Südseeparadies Vanuatu.

Vanuatu ist der erste Staat, der durch den Klimawandel zu verschwinden droht, obwohl es selber kein Industriestaat ist, heißt es in einer Pressemitteilung der Meller Kirchengemeinden. Die 83 Inseln, davon 67 bewohnt, liegen irgendwo zwische